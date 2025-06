Al via la nuova fase dei lavori nel piazzale della stazione

Ieri sono iniziate le attività preliminari per la bonifica dell’asfalto in piazza Cesare Battisti, un intervento che rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Faenza. I lavori veri e propri prenderanno il via oggi, 26 giugno, e prevedono una fresatura profonda di circa trenta centimetri, seguita dalla creazione del nuovo sottofondo stradale. Questa fase, salvo diverse comunicazioni, si concluderà venerdì 4 luglio. Con l’inizio dei lavori e la conseguente rimozione degli stalli di sosta nella piazza, è stata attivata la nuova area di parcheggio all’interno dell’ex Scalo Merci, accessibile esclusivamente da via Laghi/via Scalo Merci.

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile, sono state posizionate delle rastrelliere provvisorie per le biciclette negli ultimi venti metri di viale Baccarini, su entrambi i lati in prossimità di piazza Cesare Battisti; queste sistemazioni temporanee garantiscono il servizio di sosta per le biciclette in attesa della collocazione definitiva delle nuove rastrelliere nella piazza della stazione, come previsto dal progetto di riqualificazione.

Fino a venerdì 4 luglio, rimarranno in vigore le modifiche alla viabilità precedentemente comunicate, che includono il divieto di sosta con rimozione forzata nella piazza, il senso unico su viale Baccarini in direzione centro e la ricollocazione provvisoria delle fermate dei mezzi pubblici.

Il transito pedonale e ciclabile in sicurezza sarà sempre garantito lungo percorsi protetti e segnalati. Il Comune "invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica presente e si ringrazia per la collaborazione durante questa fase cruciale dei lavori, indispensabile per il completamento della riqualificazione dell’area della stazione".