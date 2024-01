Al via la raccolta di legna negli alvei

La Regione ha autorizzato per il 2024 la raccolta del legname caduto negli alvei dei fiumi o trasportato sulle sponde. Il prelievo deve riguardare legna già sradicata - è escluso il taglio di piante morte, secche o deperienti in piedi o adagiate, ma ancora radicate - per un quantitativo non superiore a 250 quintali annui, e deve essere finalizzato all’autoconsumo senza fini di lucro. Per l’accesso dovranno essere utilizzate le piste e strade esistentI. Per l’autorizzazione va inviata una comunicazione utilizzando i moduli sul sito della Protezione Civile regionale.