Al via le iniziative della biblioteca Trisi

Prende il via il calendario di iniziative per il periodo autunnale alla biblioteca comunale Fabrizio Trisi di Lugo (nella piazza omonima, al civico 19). Si parte oggi alle 17.30 con un nuovo progetto in collaborazione con l’associazione Viviamo le parole di Faenza, che darà vita a una serie di incontri dal titolo "S-paesamenti, leggere e scrivere del rapporto tra l’uomo e la città in cui vive", atelier di lettura per chi desidera cimentarsi con il mondo della lettura e della scrittura. Il percorso proseguirà con quattro incontri nei lunedì 7, 21, 28 ottobre e 11 novembre, sempre alle 17.45, tutti gratuiti. Il programma per le famiglie prevede per martedì 24 settembre alle 17 al Parco delle lavandaie, per la rassegna "Ti leggo una storia al parco". Conigli, volpi, tante voci dal mondo verde: letture per bambini dai 3 ai 6 anni e le loro famiglie in collaborazione con i volontari Nati per leggere di Lugo e l’associazione Parco delle lavandaie. Nel mese di ottobre riprenderanno anche le letture con laboratorio per bambini della rassegna Lib Lab.

Venerdì 18 ottobre e 15 novembre torneranno gli appuntamenti con le serate di gioco, mentre i sabati mattina del 26 ottobre e 30 novembre saranno dedicati ai giochi da tavolo per più piccoli e famiglie con "A che gioco giochiamo?". Tra le novità più curiose in programma, venerdì 13 dicembre verrà proposta ai bambini una "Notte in biblioteca". Tutti i lunedì pomeriggio, a partire dal 23 settembre, tornano gli incontri pomeridiani con l’associazione Mondo rosa, dove tra chiacchiere e risate si realizzano manufatti a scopo benefico per diverse realtà del territorio. Vivace e continua anche la proposta espositiva: dopo la mostra "Dal gelso alla seta, il mercato dei bozzoli a Lugo e nella Bassa Romagna" a cura di Paolo Galgiardi, che si concluderà il 19 ottobre, sarà allestita una esposizione di libri appartenuti al bibliofilo Pietro Cavallini.