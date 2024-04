Al via le iscrizioni al corso per diventare estetista

Presso FORMart, ente di formazione del sirstema Confartigianato, sono aperte le iscrizioni al nuovo corso biennale di Qualifica di Estetista. Il corso, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, rilascia una qualifica spendibile in tutto il territorio italiano ed europeo, è rivolto a maggiorenni e non prevede competenze pregresse. Al termine del percorso, previo superamento dell’esame, verrà rilasciato il certificato di qualifica professionale di estetista (quarto livello) e per i diplomati è immediato l’accesso al mondo del lavoro grazie alle sinergie messe in campo con i professionisti e le aziende del settore. Per info: FORMart, Viale I. Newton 78, Ravenna, tel. 0544-479811.