Al via le prevendite per Acquaprofonda

Al via, oggi, le prevendite per Acquaprofonda di Giovanni Sollima e Giancarlo De Cataldo (lo spettacolo si svolgerà domenica 7 maggio alle 20.30 all’Alighieri). Cos’hanno in comune una balena, un violoncellista-compositore e un magistrato-scrittore? La risposta è: Acquaprofonda. È questo il titolo dell’opera contemporanea che Giovanni Sollima ha composto su libretto di Giancarlo De Cataldo per Opera Domani, il progetto di AsLiCo che avvicina le nuove generazioni al mondo lirico. L’appuntamento è possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, che anche quest’anno sostiene il percorso ’A scuola in teatro’ (tra lunedì 8 e martedì 9 maggio, quattro repliche saranno infatti riservate agli studenti). Info e prevendite: Biglietteria Teatro Alighieri: 0544 249244 e www.teatroalighieri.org. Intero 10 euro.