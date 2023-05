Al via lo Skate film festival

Grazie alla collaborazione del gruppo degli skaters ravennati che hanno caratterizzato la scena cittadina dalla fine degli anni Ottanta, da oggi va in scena, al cinema Mariani di Ravenna, lo ‘Skate film festival’: tre eventi con protagonisti i film che hanno fatto la storia del movimento dello skate americano e internazionale.

Stasera alle 21 sarà proiettato ‘Lords of dogtown’ di Catherine Hardwicke, con John Robinson, Emile Hirsch, Victor Rasuk, Rebecca De Mornay. Il film racconta la vera storia della nascita del fenomeno dello skateboarding nei primi anni Settanta in California, quando dei giovani surfisti decidono di abbandonare le tavole sull’oceano per iniziare una nuova avventura.

Giovedì 18 maggio sarà proiettato ‘Questa non è la California’ di Marten Persiel, che racconta lo skateboard nella Berlino Est degli anni Ottanta, e giovedì 25 maggio ‘Skate kitchen’ di Crystal Moselle che immortala la scena skate femminile a New York.

Info e prenotazioni su www.cinemaincentro.com. Oppure 0544-37148 (negli orari di apertura della sala). Biglietti: intero: 7,50 euro, ridotti (Cinemaincentro Card, Over 65, Convenzioni): 6. Soci La BCC Ravennate Forlivese e Imolese e University Card: 5,50. Under 25: 4.50.