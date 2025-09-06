Al via Made in Italy. Ceramica protagonista

Inizia oggi Made in Italy 2025, e Faenza addobbata a festa, si trasforma in una grande mostra mercato ceramica con tanti eventi collaterali, oltre trenta esposizioni, concerti e aperture museali straordinarie. A Palazzo del Podestà, c’è ’Azzurro fragile’ mostra che celebra le terre di Faenza attraverso opere di artisti italiani e internazionali. La Galleria Molinella ospita invece ’Confine: l’arte di attraversare e custodire’, dedicata all’artigianato del Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con GO25! e Pordenone 2027. Nel Salone delle Bandiere si potrà visitare ’Shaped – Women’s Voices in Ceramics’, affiancata da una selezione di ceramiche di Guerrino Tramonti e dipinti di Saverio Mininni. Spazio Ceramica Faenza propone le opere di Ruth Ballou e Rosa Maria Costanzini, mentre Palazzo delle Olle accoglie ’Corpi Fruttiferi’ di Silvia Piani. Il MIC organizza visite al 63° Premio Faenza e si potrà visitare anche ’Into the Garofano’ permanente dell’artista Luce Raggi. Il Museo Carlo Zauli presenta tre progetti espositivi, tra cui ’Terzo Paesaggio – i Bianchi di Faenza’ di Andrea Salvatori. Aperture e visite guidate sono previste anche al Museo Tramonti Guerrino, al Museo Ivo Sassi e al Giardino della Scultura Ceramica. La Pinacoteca Comunale dedica una mostra a Domenico Baccarini, mentre Palazzo Milzetti propone concerti e conferenze, a ingresso libero. Il Teatro Masini, il Museo del Risorgimento e il Museo Diocesano arricchiscono l’offerta con aperture straordinarie. Non mancano performance e concerti, tra cui il Festival Balamondo con l’orchestra di Mirko Casadei e Maria Pia Timo oggi. Molte gallerie e spazi privati partecipano con iniziative originali: la MI.MO Gallery con Emiliano Mariani, Palazzo Colafiglio-Sansoni con il progetto ’Con-creta’, le Officine Matteucci con ’Fuoriluogo’, Casa Studio Raggi con ’The Armor’ di Johanna Invrea, lo Studio Lemure con ’No regrets’, il Fontanone con ’Mostrami’ e altre sedi cittadine con installazioni, laboratori e concerti.

Tra gli eventi collaterali spiccano il Premio Vasaio 2025 con premiazione domani, laboratori per bambini e la realizzazione di un grande orcio in ceramica alto oltre due metri. Per facilitare gli spostamenti, oggi il servizio navetta elettrica Green-Go Bus sarà attivo fino alle 23, mentre domani circolerà dalle 10 alle 21. L’evento è organizzato dal Comune di Faenza con Ente Ceramica Faenza, Destinazione Turistica Romagna e Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con partner istituzionali, culturali e tecnici. Media partner sono le riviste D’A e La Ceramica Moderna & Antica. Programma completo su sul sito dell’evento.

d.v.