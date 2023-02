Al via martedì la mostra ’Lettura per tutti’ a Casa Vignuzzi

Apre martedì a Casa Vignuzzi (via San Mama 175) la mostra ’Lettura per tutti’, dedicata ai tanti modi diversi di leggere, con gli occhi e con le dita, per moltiplicare lo sguardo sulla lettura. La mostra sancisce la conclusione del percorso di educazione alla lettura promosso dall’Istituzione Biblioteca Classense grazie al progetto ’Un ‘carattere’ pacifico’, risultato vincitore nel bando del Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura, con cui la Classense si è impegnata a promuovere l’accessibilità e l’inclusione all’interno delle biblioteche cittadine. La mostra ospiterà anche il libro ’A caccia dell’Orso’, classico della letteratura per l’infanzia di Rosen e Oxenbury, tradotto in CAA da ReciprocaMente; fino al 21 marzo lunedì-venerdì 15 - 18, sabato 9.30 - 12.30. Martedì e giovedì mattina su prenotazione per le scuole.