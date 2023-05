Al via oggi alle 17 a Russi l’esposizione di Paola Marinella Rossi

"La poesia della natura" è il titolo della mostra personale di Paola Marinella Rossi, che inaugurerà a Russi oggi alle ore 17, nella sala Punto in Comune di Piazza Farini 34. Nata a Ravenna nel 1955, l’artista ha ereditato la passione per la pittura da suo padre, pittore autodidatta. Iscritta per la prima volta ad un corso di acquerello nel 2001, presso la scuola d’arte “Ramenghi” di Bagnacavallo, ha continuato a frequentare i corsi negli anni successivi allargando il suo interesse anche alla pittura ad olio e alla ceramica Raku. Nel 2007 e 2009 ha partecipato alla biennale della Scuola d’arte di Bagnacavallo e a concorsi di pittura ad Alfonsine e a Cotignola. Attualmente prende parte a tutte le iniziative dell’associazione Artej di Russi, di cui è socia. La mostra, a cura dell’Associazione Artej, resterà aperta fino al 28 maggio, il sabato e la domenica, dalle ore 17 alle 20.