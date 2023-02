Al via oggi i laboratori ambientali

Partiranno da Solarolo le attività del gruppo Hera assieme ai bambini delle scuole per l’educazione ambientale. Oggi infatti alla primaria Pezzani gli alunni delle classi 4A e 4B a Solarolo sperimenteranno in presenza le attività de ’La grande macchina del mondo’ con il progetto ‘L’Unione fa la forza’, il percorso didattico che, attraverso il gioco di ruolo e con l’ausilio del librogame, vuole favorire nei bambini il ragionamento critico, portando alla luce concetti di educazione ambientale e di sostenibilità. Da lì il progetto verrà poi portato in giro per gli istituti di tutta la provincia, coinvolgendo complessivamente nel Ravennate 141 scuole, 535 classi e 11.207 alunni e studenti compresi tra i 4 e i 19 anni.

Dai 4 ai 13 anni in particolare vengono proposte attività quali giochi a tema e di ruolo, laboratori grafico-creativi, letture animate, quiz e storytelling. I ragazzi delle scuole medie potranno partecipare anche al ’Green Match per un pugno di ambiente’, sfida digitale tra classi sui temi di acqua, energia e rifiuti.

Agli adolescenti tra i 14 e i 19 anni invece, sempre più attenti ai temi ambientali, Hera proporrà 37 attività specifiche di divulgazione scientifica, tra cui laboratori pratici sulle tre macroaree ambiente, agricoltura e salute.