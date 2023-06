Al via oggi il Mercatino estivo Bancarelle in piazzetta Serra

Dalle 11 alle 20 di oggi si terrà in piazzetta Paolo Serra il mercatino estivo organizzato, a scopo di beneficenza, dall’associazione onlus Amici delle missionarie dell’Immacolata. Obiettivo dell’appuntamento è raccogliere fondi a favore dell’associazione che da anni è impegnata a sostenere le missioni in India, in particolare quella di Mumbai, e i bambini ospitati nel Vimala Dermatological Centre.

I volontari dell’associazione, tra cui Gabriella Fresa, Desideria Ferruzzi e Cristina Veneri, portano avanti progetti legati all’adozione a distanza ma anche all’emancipazione di questi bambini attraverso l’istruzione e l’educazione al lavoro, per dare loro gli strumenti necessari per raggiungere una vita futura indipendente e dignitosa. Quest’anno sarà ospite speciale dell’appuntamento suor Bertilla, missionaria dell’Immacolata da quarant’anni in India, che aggiornerà i presenti sulle condizioni dei bambini.

Il mercatino estivo è stato organizzato - comprensibilmente - anche a favore dell’emergenza alluvione che ha colpito la nostra regione, in particolare per aiutare il convento e la parrocchia di San Francesco a Faenza.

Oggi in occasione del mercatino verrà offerto un aperitivo da Fondazione Engim Emilia Romagna e Impresa formativa Ubuntu.