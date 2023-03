Al via stasera il corso gratuito di Primo soccorso aperto a tutti

Organizzato dalla Pubblica Assistenza Città di Lugo, inizia questa sera, presso la sede dell’associazione situata a Lugo al civico 102 di via Piratello (di fronte alla ‘Comet’), un corso gratuito di Primo Soccorso aperto a tutta la cittadinanza. Fondata nel 1984 , la Pubblica Assistenza Città di Lugo si sostiene con il contributo dei volontari che prestano la loro opera gratuitamente per soccorrere ed aiutare le persone che sono in difficoltà; in particolare effettua trasporto tramite ambulanza o altra mezzo adeguato di persone che debbono raggiungere gli ospedali o altri centri di cura e di diagnostica.

L’associazione non si vuole sostituire alle strutture sanitarie pubbliche, ma vuole esserne un valido completamento. Negli anni si è contraddistinta inoltre per l’organizzazione di feste in piazza per i bambini, conferenze sul volontariato, maratonine per bimbi, simulazioni di salvataggi e corsisimulazioni di primo soccorso. Attualmente vanta un parco mezzi composto da nove ambulanze, tre pullmini ed un’autovettura. L’associazione conta 236 soci e 15 dipendenti. Per informazioni contattare Cesarina al numero 3383986396.

lu.sca.