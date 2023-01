Al via un corso gratuito sull’orticoltura

Inizia l’1 febbraio il corso ‘Il bello di coltivare la vita’, organizzato da Auser Provinciale Ravenna in collaborazione con il Consorzio Agrario, Ada, Anteas e con il patrocinio del Comune.

Il programma prevede per 5 mercoledì fino all’1 marzo, alla sala Buzzi di via Berlinguer, altrettanti appuntamenti di formazione e informazione - gratuiti - sulle tematiche della coltivazione orticole, di erbe spontanee e aromatiche, del mangiare sano e prodotto da sé. È possibile iscriversi a tutte le serate ma anche presentarsi ai singoli appuntamenti. Per info e iscrizioni, tel. 0544 1884430, whatsapp 351 0516641, mail [email protected]