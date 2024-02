Al via un corso per diventare estetista

Il 12 febbraio partirà il nuovo corso biennale di 1.800 ore di qualifica per estetista alla ’Scuola del benessere della Cna’ di Ravenna. Il percorso di formazione è rivolto a adulti e giovani che abbiano assolto al diritto dovere di istruzione e formazione; non sono richieste competenze pregresse. Si tratta di un percorso di formazione professionale e personale esclusivo, che unisce la presenza di materie tradizionali a materie più innovative. Come è noto, per lavorare professionalmente nel settore dell’estetica è richiesta, per legge, la qualifica. "L’obiettivo del nostro corso di qualifica di estetista – dichiara Vilma Capriotti, Presidente del mestiere dell’Estetica in Cna Ravenna – è proprio quello di preparare tutti i partecipanti nel migliore dei modi per conseguire la qualifica ufficiale riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna e valida in tutta l’Unione Europea".