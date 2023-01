Al via un corso per sommelier

Ultimi giorni per iscriversi al corso di qualificazione professionale per aspiranti sommelier primo livello - Ais Romagna. Il corso è costituito da 15 incontri con relatori abilitati A.I.S., o esperti del settore, della durata di 2 ore e 30 minuti durante i quali verranno trattati gli argomenti in programma attraverso una lezione teorica di circa 1 ora e mezza, seguita da prove pratiche di degustazione. Si svolgerà da gennaio a marzo, in orario pomeridiano.

La presentazione del corso si terrà martedì 17 gennaio alle ore 15 presso Accademia del Gusto in via del Pino 102104, a Ravenna. Per info: Iscom E.R. sede di Ravenna, vVia di Roma 102, Alice Agostini: tel. 0544-515772, mail [email protected]