Al via ’Universi condivisi’

Grande partecipazione ed entusiasmo all’inaugurazione della mostra “Universi Condivisi”, ospitata a Palazzo Rasponi 2, di Ravenna. Ad aprire la serata è stato il saluto della presidente dell’associazione ’Ravenna Incontra l’Arte’, Julia Mishakhina, che ha accolto i presenti ringraziando l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia. Un momento toccante è stato il ricordo del lavoro svolto da Mauro Dalla Casa, che lo scorso novembre ha concluso il suo incarico all’interno dell’associazione. La presidente, insieme al direttivo, ha sottolineato l’impegno e l’entusiasmo con cui oggi si porta avanti questo prezioso percorso condiviso.

L’allestimento, curato da Miria Manzoni e Nicoleta Cimpeanu con il supporto dei soci, è stato molto apprezzato per la cura dei dettagli. La mostra riunisce le opere di numerosi pittori che, attraverso i loro lavori, raccontano universi personali che si intrecciano in un’esperienza collettiva: Valeria Belciu, Rossella Civolani, Roberto Cazzari, Anna Ciani, Nicoleta Cimpeanu, Mauro Dalla Casa, Tatiana Dobrodii, Enrico Dugheria, Fabio Fenati, Liudmyla Goncharuk, Piera Guiducci, Constantin Hangu, Georgeta Hangu, Daniele Lattanzi, Miria Manzoni, Franco Miccoli, Amedeo Mignogna, Carlotta Montanari, Franca Mattarelli, Julia Mishakhina, Ezio Pattuelli, Paolo Placci, Oxana Panyushkina, Lucio Russo, Ardian Radovicka, William Salmin, Angela Triossi, Volha Tyrtyshnaya, Anita Fittipaldi, Galia Pomerantseva, Svetlana Terentieva, Ana Zara Marin, Chiara Zenzani, Natalia Santi, Natalia Deshko e Luisa Riceci.

La mostra rimarrà aperta fino all’11 settembre, con ingresso libero dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.