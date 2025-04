Al Vintage Festival 300 espositori da tutta Italia

Oggi alle 10 apre a Lugo (Ravenna) la 37esima edizione del Lugo Vintage Festival. Dopo l’inaugurazione della mostra ‘Pictures of you’ avvenuta nel pomeriggio di ieri alle Pescherie della Rocca, la manifestazione entra nel vivo con i suoi 300 espositori selezionati di età compresa fra i 13 e gli 83 anni provenienti da tutta Italia in un raggio che spazia da Trieste a Roma, per un totale di quasi due chilometri di banchi allestiti nel centro cittadino nei quali saranno esposti, fino alle 20, capi di abbigliamento, accessori, complementi di arredo e tanto altro. Il Festival continuerà domani.