Alba de Cèspedes, il libro di Babini

‘Alba de Cèspedes. È una donna che vi parla stasera’: è il titolo del libro sulla scrittrice e poetessa di Valeria Paola Babini che verrà presentato oggi alle 16 nella sala Don Oreste Benzi di palazzo Galletti Abbiosi in via di Roma. L’autrice è docente di Storia della scienza e delle tecniche presso il Dipartimento di Filosofia e comunicazione dell’Unibo. All’iniziativa, a cura del Centro italiano femminile, in collaborazione col Soroptimist Club, partecipa Fulvia Missiroli, già docente al liceo scientifico Oriani.