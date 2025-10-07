Alba Foschini e Onelia Sabbioni. Per entrambe traguardo del secolo

Quello della Bassa Romagna si conferma come uno dei territori più longevi della provincia. Una ulteriore testimonianza arriva da Villanova di Bagnacavallo, dove sabato e domenica scorsa Alba Foschini e Onelia Sabbioni hanno rispettivamente raggiunto il traguardo dei 100 anni. Sabato 4 ottobre ha compiuto cento anni Alba Foschini, mentre domenica 5 ottobre ha raggiunto lo stesso traguardo Onelia Sabbioni. A portar loro gli auguri dell’amministrazione e di tutta la cittadinanza è stata l’assessora Cristina Baldini, che ha partecipato alle due feste portando un omaggio floreale e una pergamena ricordo.

Nata a Glorie di Ravenna, Alba Foschini proviene da una famiglia numerosa, con tre fratelli maschi. "Lasciò la scuola in terza elementare per imparare a fare la sarta – raccontano i familiari – un’arte che è rimasta la sua passione per tutta la vita, anche quando lavorava solo per la famiglia". Dopo la guerra lavorò per la Cooperativa braccianti e conserva "ricordi vivissimi dei periodi trascorsi nelle risaie, che si raggiungevano in gruppo in bicicletta". Sposatasi, si trasferì a Villanova e continuò a svolgere il mestiere di contadina. Vedova da quindici anni, oggi vive con la figlia.

Domenica 5 ottobre è stata poi festeggiata alla Casa dei nonni di Villanova Onelia Sabbioni. "La sua lunga vita è stata costellata da momenti felici e difficili, che ha sempre affrontato con grande forza d’animo", ricordano i familiari. Il lavoro ha avuto un ruolo centrale nella sua esistenza, "dalle attività agricole alla lavorazione delle erbe palustri".

Sposata nel 1948 con Guerrino Rossetti, edicolante e gestore della pesa pubblica di Villanova, ha avuto tre figli e ha condiviso con il marito "anni di grande intesa e serenità fino alla sua scomparsa nel 1992". Oggi Onelia vive alla Casa dei nonni, dove è accudita con affetto "e la si sente intonare spesso motivetti del tempo passato".

l.s.