Folla e applausi per Albanese: “Genocidio in Palestina, noi possiamo fermarlo. Stop business con Israele”

Ravenna, 26 settembre 2025 – È stata preceduta dagli applausi dai tanti che non sono riusciti a entrare negli spazi di via Zara 26 la relatrice speciale delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese.

In tantissimi per la visita della relatrice Onu per i territori occupati della Palestina, Francesca Albanese

La capienza, infatti, si fermava a 500 persone e almeno un centinaio sono rimaste fuori. Poi, di nuovo applausi e il coro “Siamo tutti Francesca Albanese”. Ma ancor più calorosa è stata l’accoglienza al Comitato Autonomo Portuale, che una settimana fa ha bloccato un carico di armi dirette a Israele. La giornata della relatrice delle Nazioni Unite è iniziata alle 13 al Terminal Container per l’incontro con i portuali, poi è continuata in Municipio, dove c’è stato l’incontro a porte chiuse con il sindaco Alessandro Barattoni, che ha commentato: “Ci siamo confrontati su quello che è accaduto nelle ultime settimane qui a Ravenna e su quanto accade quotidianamente nella Striscia di Gaza e sulla necessità di continuare a tenere alta l’attenzione e fare rete”.

Poi, l’incontro pubblico partecipatissimo negli spazi del festival Manualetto. Tre i punti principali toccati: la necessità “di creare una rete attorno ai lavoratori del porto e tra i porti”, “di fermare non solo il carico di armi ma interrompere ogni relazione commerciale con Israele” e “che l’autorità portuale dica che non parteciperà al progetto UnderSec se non verranno esclusi il Ministero della Difesa israeliano, l’Università di Tel Aviv e l’azienda Rafael”.

“Tutti i genocidi succedono sotto gli occhi di tutti, ma questo è il primo che abbiamo il potere di fermare. C’è una levata di scudi, un gruppo di persone che decide di dire no, che cerca di fermare dal basso, l’ingiustizia. Ringrazio i portuali di Ravenna per la loro azione rivoluzionaria. Ci tengo a dirlo, il problema non è il porto di Ravenna, ma tutti i porti che dipendono dal Ministero delle Infrastrutture. Abbiamo la legge 185/90 che vieta il transito di materiale bellico nei confronti di paesi che violano i diritti umani o il genocidio e siamo in completa violazione. Il problema è che se si chiude il porto di Ravenna, le armi passano altrove, ed è per questo che bisogna creare una rete”.

La giornalista Linda Maggiori ha aggiunto che “proprio oggi (ieri, ndr) al porto di Ravenna è arrivata la nave Melania 3, in arrivo da Trieste, che domani dovrebbe ripartire per Haifa. Per fortuna dei nostri compagni stanno verificando il carico”. “Il problema – sottolinea Albanese – non sono solo le armi, vanno chiuse tutte le linee commerciali con Israele. Il presidente della Regione de Pascale si è espresso in modo forte e ha invocato la rottura dei rapporti istituzionali. Nel frattempo vanno però interrotti anche i rapporti commerciali. Commerciare i prodotti israeliani in questo momento per il diritto internazionale è illegale e conformarsi al diritto internazionale significa chiudere i porti rispetto a Israele. Però questo non può gravare sui singoli porti, come quello di Ravenna. Serve una legge. Bisogna mobilitare tutte le associazioni dai portuali, ai sindacati, alla società civile per fare pressione sui governi. Va bene fare le proteste in strada, ma perché non aiutate i portuali a bloccare i porti?”, riprende.

Sul palco è intervenuto Axel Viroli del Comitato Autonomo Portuale, che ha detto con evidente commozione: “Quando ci siamo riuniti per la prima volta era agosto e le persone ci chiedevano: ‘Cosa pensate di fare? Se fermate le armi a Ravenna poi le caricano da altre parti e probabilmente è così. Noi non facciamo questa cosa per cambiare il mondo, noi facciamo questa cosa per non cambiare noi”. Scroscio di applausi.