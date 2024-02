Albergatori di Ravenna in rivolta per le nuove tariffe turistiche, malumori e critiche alle restrizioni di sosta

Le nuove tariffe turistiche per la sosta fanno discutere gli albergatori, anche nelle associazioni di categoria che hanno preso parte a un percorso per ridefinirle col Comune. La tariffa unica di 2 euro valida per una settimana sarà sostituita da un abbonamento o da una cifra giornaliera di 5 euro, con cui si potrà parcheggiare sui lidi e in centro ed entrare nella ztl se la struttura ricettiva si trova lì. La sosta ai turisti però non è consentita ovunque, e questo è uno degli aspetti che ha risvegliato più malumori tra gli albergatori: restano infatti esclusi largo Giustiniano, l’area centrale di piazza Mameli, piazzale Segurini, largo Firenze, piazzetta Ragazzini, le aree di parcheggio di via Port’Aurea e via Bezzi, via Castel San Pietro da porta Ravegnana a via Renato Serra, piazza Duomo e piazzale G. B. Rossi.

"Non è quanto avevamo concordato nelle riunioni, l’ultima delle quali a dicembre – dice Raffaele Calisesi, presidente Federalberghi Ravenna e titolare dell’hotel palazzo Galletti Abbiosi –. Era stato stabilito che tutti i parcheggi avrebbero dovuto essere a disposizione dei turisti. Senza largo Firenze dove farò parcheggiare i miei ospiti? E lo stesso vale per l’Nh hotel e piazza Mameli, e non solo. È inutile andare alle riunioni se poi non fanno quello che dicono, è sinonimo di poca serietà. Abbiamo già scritto all’assessore Costantini per un chiarimento". L’altro tema riguarda il numero massimo di permessi rilasciabili per struttura, fino a 400 all’anno per gli hotel con oltre 40 camere. "Pensavamo di fare un tot di abbonamenti e distribuirli tra i clienti – aggiunge Calisesi – ma quanti? Il numero degli ospiti può variare molto. Noi finora assicuravamo al cliente il parcheggio gratuito, ci accollavamo noi quella piccola spesa: ora è un servizio che viene meno".

Anche Luca Pulzoni, a Palazzo Bezzi, è uno degli albergatori colpiti dai divieti di sosta per i turisti in certe zone. Nel suo caso il cruccio è per piazzale Segurini: "L’aumento delle tariffe è anche comprensibile, ma non poter indirizzare i turisti in quel parcheggio a noi crea molte difficoltà. Paghiamo 90mila euro di tassa di soggiorno e ci vengono tolti anche i servizi basilari".

"È dal 2022 che si parlava di questa novità – dice Riccardo Santoni, coordinatore Assohotel Ravenna –. Dopo l’ultima riunione, lo scorso dicembre, ci aspettavamo una circolare su cui fare ulteriori ragionamenti. È chiaro che quando si parla di alzare le tariffe non possiamo essere d’accordo, ma abbiamo cercato di mediare".

Più critico Filippo Donati, capogruppo di Viva Ravenna, presidente della commissione consiliare Turismo e titolare dell’hotel Diana: "La sensazione è che l’assessorato non abbia prodotto nulla negli ultimi 3 anni se non questo. Manca un piano pluriennale, una strategia. Premesso che 2 euro a settimana era molto poco, ora per sette giorni sarebbero 35: un aumento spropositato. Per non parlare del limite massimo annui di permessi: io accolgo tra i 10mila e i 12mila turisti all’anno, come faccio con 200 permessi al massimo? Si potrebbe convincere la gente ad arrivare in treno, se il servizio non fosse pessimo".

Ieri sul tema è intervenuta anche Fratelli d’Italia, col coordinatore provinciale e capogruppo Alberto Ferrero che parla di "totale mancanza di visione complessiva e volontà di questa amministrazione di penalizzare il centro storico". "Quello che lascia perplessi, inoltre, è la giustificazione in premessa alla delibera – prosegue Ferrero –, cioè il fatto che nelle Ztl ci siano pochi parcheggi e quindi si vuole dare la possibilità ai turisti di parcheggiare. La soluzione trovata non è costruire altri parcheggi, ma aumentare la tariffa? Il risultato sarà un centro storico ancora più desertificato". Il vicecapogruppo di Fdi, Renato Esposito, ha presentato un question time in cui si chiede all’amministrazione "se è stata valutata la ricaduta economica", "come si intende utilizzare il maggior gettito" e "sulla base di quale valutazione si ritiene che tale provvedimento faciliterà l’afflusso turistico nella nostra città".

Sara Servadei