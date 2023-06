Albergatori in difficoltà Danni devastanti a Sarna "Noi rischiamo di chiudere per sempre"

Si sta lentamente rimettendo in piedi la Romagna, messa in ginocchio dagli eventi alluvionali che hanno caratterizzato il mese di maggio. E se per gli albergatori in riviera è già iniziato il conto alla rovescia della stagione balneare, nella collina martoriata da frane, dissesti e prima ancora inondazioni la situazione è certamente differente. Lo ha spiegato in modo conciso Urbano Tedioli, titolare del Caterina Residence, una struttura ricettiva da dodici appartamenti che aveva sede in via Sarna. Una storia simile, purtroppo, ad altre.

"Gestisco il residence da 17 anni e non so se saremo in grado di riaprire – racconta –. Il 2 maggio avevo ospiti all’interno, e in quella occasione la fiumana (da esondazione, ndr) è arrivata verso mezzanotte. L’acqua saliva piano ma incessante, così alle 2 ho fatto evacuare tutti nella casa di fronte. Siamo ritornati all’interno del Residence il giorno dopo alle 10 di mattina edabbiamo iniziato, anche con la collaborazione degli ospiti, le operazioni di pulizia. Purtroppo già in quell’occasione gli impianti, la piscina, e i locali tecnici si erano irrimediabilmente allagati".

A causa dell’evento il titolare è stato così costretto ad annullare tutte le prenotazioni fino al mese di giugno: "Avevo un matrimonio, la 100 km Passatore, un evento legato alla formula 1 e altro ancora. Per noi era alta stagione e siamo stati costretti ad annullare tutto".

Proprio per questo motivo la notte tra il 16 e il 17 maggio, quando si è verificata la rottura degli argini del Lamone fortunatamente nella struttura non c’era nessuno. "Quella notte l’acqua ha superato il metro di altezza dentro gli appartamenti – rileva Tedioli –. Non si è salvato davvero nulla. Io sono riuscito ad arrivare al residence solo il sabato successivo ed ho trovato una situazione devastante". Il titolare ammette: "Ho buttato via nove cucine, poi il mobilio, la recinzione è andata, non ho potuto recuperare neanche le porte-finestre. Ero disperato, ho metabolizzato quanto accaduto solo da qualche giorno". Danni ingentissimi, comuni a molti, e che come per tante altre attività romagnole espongono seriamente l’impresa a rischi di chiusura definitiva. "Siamo una famiglia che vive di questo lavoro – conclude l’albergatore –, e se non arriveranno i ristori rischiamo il fallimento. Abbiamo già chiesto la moratoria del mutuo, ma purtroppo dovremo comunque pagare gli interessi anche per il periodo di sospensione. Se non li pagheremo adesso infatti, tra un anno dovremo far fronte a rate più alte".

Damiano Ventura