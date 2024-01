"Alberghiero, nessun nuovo corso". L’Ufficio scolastico regionale smentisce l’Accademia degli studi

Nessun nuovo corso a Ravenna per conseguire il diploma dell’istituto Alberghiero. Di sicuro non attraverso l’Associazione Accademia degli studi di Ravenna, con sede in viale Baracca, che nei giorni scorsi aveva annunciato non solo l’avvio del corso, ma anche "una specifica collaborazione con l’istituto Artusi di Riolo Terme", definito inoltre "partner per gli esami" . A fare chiarezza sono intervenuti ieri l’Ufficio scolastico regionale, ambito di Ravenna, e la Provincia che definiscono del tutto infondata la notizia, visto che, sul territorio provinciale, ad eccezione del Tonino Guerra di Cervia e dell’Artusi di Riolo Terme, "non sono presenti altri soggetti autorizzati al rilascio del diploma alberghiero".

Pertanto, continuano Ufficio scolastico e Provincia, "L’Associazione Accademia degli studi di Ravenna, che peraltro non è una scuola paritaria e nemmeno risulta essere iscritta al registro delle scuole non paritarie, non è autorizzata all’avvio di percorsi di studi, né può riasciare alcun titolo di studio valido".

L’Associazione inoltre nei giorni scorsi si era definita scuola parentale, ma anche in questo caso l’Ufficio scolastico è costretto a interviene per precisare che questa forma di istruzione è regolamentata dall’annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni. "L’istruzione parentale – prosegue l’Ufficio – è una modalità di istruzione di cui si possono avvalere le sole famiglie, con piena e diretta assunzione di responsabilità, non delegabile ad altri soggetti. Per tale ragione non sono possibili nel nostro ordinamento rapporti tra le scuole e altri soggetti, diversi dalla famiglia, con riferimento all’istruzione parentale. Sempre per la stessa ragione, né l’istituto Tonino Guerra di Cervia, né l’alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo Terme hanno avviato collaborazioni con sedicenti ‘scuole parentali’".

L’Associazione aveva invece fornito informazioni di tutt’altro genere, stabilendo anche una data, il 26 gennaio, durante la quale tenere nella sede di via Baracca un open day, per dare così modo agli studenti e alle loro famiglie di orientarsi e decidere in merito alle iscrizioni previste, per l’anno scolastico 2024/2025, fino al 10 gennaio.

