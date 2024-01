"Alberghiero, tanti gli studenti da altre città"

L’Istituto di Istruzione Superiore ‘Tonino Guerra’ - che ospita sia l’Istituto Alberghiero e il nuovo Liceo Linguistico – continua a regalare soddisfazione a docenti e studenti e, soprattutto, punta sempre più in alto in termini di qualità e offerta innovativa. Scilla Reali è la dirigente della scuola. è lei a fare il punto dell’andamento dell’anno scolastico.

Liceo linguistico e Istituto alberghiero stanno promuovendo le iscrizioni per il prossimo anno, cosa avete in programma?

"L’orientamento è uno dei cardini della nostra attività. Gli appuntamenti più importanti sono sicuramente open day e open night che nelle prossime settimane permetteranno a studenti e famiglie di immergersi nella nostra scuola. Gli studenti possono inoltre iscriversi a mini-stage mattutini. Organizziamo laboratori di orientamento direttamente nelle le scuole medie del territorio".

Per il liceo linguistico che aspettative avete, in termini di iscrizioni?

"Siamo molto fiduciosi e ci auguriamo che il trend possa restare positivo. Abbiamo ottimi riscontri da studenti e genitori anche della nuova classe prima e una proficua rete di rapporti con i colleghi delle scuole secondarie di primo grado".

Da quali città provengono principalmente gli studenti?

"L’utenza del Liceo è principalmente locale, la maggioranza viene da Cervia, pur contando iscritti anche dalle città vicine. Il bacino d’utenza per l’Istituto alberghiero è invece più ampio e abbraccia tutte le province romagnole".

Quali sono le attività sulle quali, per entrambi, puntate di più e che vi caratterizzano?

"Vogliamo che la scuola sia un ambiente piacevole per tutti gli studenti, non solo dal punto di vista didattico ma anche da quello delle relazioni e dei servizi. Per entrambi i corsi puntiamo su metodologie moderne e innovative, investiamo sullo sviluppo di competenze trasversali e sull’internazionalizzazione affinché al termine dei cinque anni gli studenti possano scegliere il percorso più adatto alle proprie inclinazioni e aspettative".

Ci sono delle novità: la biblioteca rinnovata, l’approvazione dei lavori per la nuova palestra, il laboratorio serra 4.0.

"Abbiamo appena attivato una sala ristorante immersiva, altamente tecnologica, dove il cibo è accompagnato dalla proiezione di immagini e video a 360°, per un’esperienza degustativa unica. Abbiamo già organizzato il primo evento immersivo in occasione dello champagne day".

Ilaria Bedeschi