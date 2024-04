Albergo Antico Convento San Francesco. Dopo la pausa riparte la stagione

Ha riaperto i battenti ieri, dopo la pausa invernale, l’Albergo Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo.

La stagione dell’albergo, gestita per l’ottavo anno da Fulvia Damiani e Paolo Camprini, continuerà fino a ottobre.

L’Albergo Antico Convento San Francesco, struttura ricettiva che occupa parte del complesso di grande pregio storico-architettonico di proprietà del Comune, dispone di 19 camere e sale interne polifunzionali, apprezzate sia da turisti alla scoperta del territorio sia da gruppi e famiglie per una tappa in Romagna.

Grazie agli interventi effettuati in questi mesi nell’ambito del Pnrr, poi, alcune camere sono state dotate di aria condizionata e si è proceduto alla manutenzione degli infissi e del tetto.

L’ampia ricettività della struttura è ideale per gruppi numerosi. La stagione parte infatti con scolaresche provenienti da tutta Italia.

Grande spazio ci sarà poi per i progetti europei, con ragazze e ragazzi che pernotteranno e condurranno le attività negli spazi dell’hotel. Tra questi c’è Europiamo, rete di giovani ed enti del terzo settore impegnati nel settore delle politiche giovanili e della mobilità europea.

Sarà proposto anche quest’anno un ampio calendario di eventi durante l’estate così come le originali escape room per grandi e piccini. Dal giovedì alla domenica, il bar sarà aperto a tutti dalle 18 alle 23 per assaporare il relax nel verde chiostro settecentesco e sarà possibile per gli esterni consumare la colazione all’albergo dietro prenotazione.

Nel frattempo, importanti pubblicazioni di settore si sono occupate dell’albergo di Bagnacavallo. "Siamo onorati per l’attenzione riservata lo scorso inverno dal nostro hotel – commentano Damiani e Camprini – che è stato riconfermato sulla guida turistica Lonely Planet edizione Emilia-Romagna e inserito nella rivista di settore Dove Viaggi per lo Speciale Viaggi 2024".