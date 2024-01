Alberi abbattuti all’ippodromo Darsena. Ferrero all’attacco

Alberto Ferrero, Capogruppo Fratelli d’Italia, interroga la giunta in relazione a quella che definisce “strage di alberi“.

"Da qualche tempo – scrive l’esponente di centrodestra – a questa parte si assiste ad una vera e propria strage di alberi perfettamente sani in più parti della città. Un esempio su tutti è quanto avvenuto all’ippodromo dove sono stati abbattuti undici pini di grande dimensione e presumibilmente di età quasi secolari. Altri esempi si potrebbero fare per il parco Fagiolo ed in molte strade cittadine.

Visto che Tutti gli studi affermano che, parallelamente alla transizione energetica, il modo migliore per contrastare il cambiamento climatico è quello di piantare alberi".

Da qui la richiesta del consigliere per sapere "per quale motivo siano stati abbattuti tutti questi alberi. Se e dove si preveda di abbattere altri alberi. Se e dove si preveda di piantumare nuove alberature in sostituzione di quelle tagliate".