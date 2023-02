"Alberi all’uncinetto per l’8 marzo Così coloriamo la nostra Villanova"

Tanti tronchi, vestiti a festa, per celebrare l’8 marzo. Il gruppo di volontari ‘Gente che posto!’ che opera nella frazione di Villanova di Bagnacavallo per renderla sempre più attrattiva, ha deciso di promuovere un nuovo progetto per la festa della donna. Da giorni, una decina di residenti sta lavorando all’uncinetto per confezionare i "vestiti" destinati a coprire i 13 tronchi dei gelsi di via Glorie, di proprietà della Parrocchia e della Cassa di Risparmio. Le creazioni, realizzate a casa, saranno cucite su 11 tronchi il 7 marzo e poi coperte in attesa dell’inaugurazione del giorno successivo, durante la quale gli ultimi due "vestiti" saranno adattati in diretta.

"L’idea – spiega Milena Pagani, referente del gruppo ‘Gente che posto!’ – è stata sviluppata cercando online idee originali. Mi ha convinto perché si tratta di una iniziativa semplice da realizzare perché tante signore a Villanova lavorano all’uncinetto, non necessita di permessi o autorizzazioni e risulta essere di grande impatto". Ogni vestito sarà personalizzato con il nome della sua creatrice, inciso con l’aerografo dal campione paralimpico originario di Villanova, Marco Galassi, sui legnetti appesi alle creazioni. Ogni nome sarà posto al termine della frase "fatto col cuore da…". "Accanto alla frase – continua Pagani – saranno apposti anche cuori realizzati all’uncinetto da una signora ucraina, rifugiata a Villanova da qualche tempo. La lana utilizzata è di natura sintetica ed è trattata con uno spray impermeabilizzante per consentire a ogni vestito di resistere alle condizioni meteo". I lavori all’uncinetto resteranno sui tronchi fino a ottobre quando saranno smontati per la festa della parrocchia. "Non escludiamo di riproporre l’allestimento anche il prossimo anno – spiega – rendendolo magari itinerante nei vari angoli del paese". Per realizzare il progetto è stato fondamentale il contributo del centro sociale Il Senato che lo ha finanziato e la collaborazione di parrocchia e banca, oltre all’interessamento dell’amministrazione che sarà presente all’inaugurazione con la vice sindaca Ada Sangiorgi. Le iniziative non si fermano qui. "Sicuramente – dice Pagani – partirà la seconda edizione dei murales d’autore a tema antichi mestieri. I giovani artisti che hanno risposto all’annuncio pubblicato prima di Natale, sono davvero molti. Poi vorremmo concentrarci sulla riqualificazione della piazza, inserendo installazioni a tema palustre nelle aiuole centrali e riportando in auge il festival degli aquiloni che veniva organizzato negli anni ’80. Intanto è già iniziato e continuerà il ‘Villanova Panc’, progetto che consiste nella tematizzazione delle panchine del paese. Al momento sono tre: una dedicata ai canadesi e due alla lotta contro la violenza sulle donne".

Monia Savioli