"Alberi caduti, serve un fondo per risarcire"

Non si ferma il dibattito sul verde, alimentato soprattutto dalla tempesta dello scorso 24 agosto. Questa volta è il consigliere dell’opposizione Massimo Mazzolani ad avanzare la proposta di revisione e semplificazione del Regolamento comunale del verde pubblico e privato che risale al 2021 - e dunque modificato dopo la tromba marina del 10 luglio 2019. La proposta di Mazzolani, facendo riferimento all’intensificazione di tali eventi atmosferici tra il 2019 e il 2025, oltre ad una semplificazione generale del regolamento mette in rilievo come sia necessario porre attenzione al verde facendo riferimento anche alle "cadute anche improvvise di alberature", avvenute in momenti della giornata "in cui era significativa la presenza di persone e non stavano verificandosi eventi atmosferici significativi (a mero titolo di esempio si veda i pini caduti in momenti diversi in Rotonda Primo Maggio, Rotonda Don Minzoni e nel Parco della Rimembranza (quest’ultimo solo pochi giorni orsono)". Come aveva anticipato l’assessore Federica Bosi, per questo tema, sono già stati stanziati fondi straordinari per 100.000 euro all’anno per i prossimi tre anni per potenziare i controlli di stabilità delle alberature.

Mazzolani, però, avanza una proposta particolarmente attuale – soprattutto dopo l’evento di agosto. in particolare, propone di "prevedere un apposito fondo prudenziale, ove non possa intervenire l’assicurazione dell’Ente, così da garantire l’eventuale copertura risarcitoria totale e/o parziale, il tutto anche per una maggior serenità sia dei cittadini cervesi sia dei nostri ospiti, che in questi eventi hanno subìto danni più che significativi". La proposta viene spiegata da Mazzolani rilevando che "lo scenario attuale apre alla possibilità che si sviluppi un significativo contenzioso tra l’Ente comunale e i privati (siano essi persone fisiche o giuridiche) in punto ai danni patiti da questi ultimi, soprattutto laddove in precedenza detti privati abbiano comunicato la pericolosità della alberature all’Ente e ricevuto un diniego alla possibilità di abbatterle sulle loro aree di proprietà o la pericolosità di alberature insistenti sul demanio comunale che, benché segnalate, non sono state oggetto di intervento di potatura e/o abbattimento da parte dell’Ente".

Infine, tra le proposte per la piantumazione, viene avanzata quella che ormai pare potrebbe essere una delle soluzioni di compromesso più realistiche e cioè "individuare nuove aree di sviluppo del verde pubblico, alternando anche le essenze arboree piantumate ed evitando così di snaturare la caratteristica pinetale del nostro comune, ma anzi con la finalità di garantire la crescita dei pini in maggior sicurezza nell’interesse dell’intera comunità".

Ilaria Bedeschi