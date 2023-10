"Alberi crollati con le tempeste. Rivedere il regolamento del verde"

Con il tornado del 22 luglio, come fa notare in una nota il capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, "la causa più diffusa dei maggiori danni registrati è stata l’abbattimento, su edifici, strutture, viabilità e recinzioni, di grossi alberi sradicati dal vento. Si è trattato in genere di pini, molto diffusi nel nostro territorio". Per questo il Consiglio comunale propone una mozione a sindaco e Giunta affinché venga rivisto il regolamento del verde.

Ancisi cita un’intervista del 23 luglio con il prefetto che dichiarò: "Dopo le emergenze climatiche, bisognerebbe pensare anche a un diverso tipo di vegetazione nei centri urbani". "Sembra dunque proporsi – scrive Ancisi nella nota – l’esigenza di riesaminare, a tal fine, le modalità di applicazione del principio, stabilito nel regolamento comunale del Verde che recita: “Quando il livello di rischio connesso alla convivenza con gli alberi è considerato inaccettabile (...) l’abbattimento deve essere considerato come unica soluzione possibile”, fermo restando l’art. 7.7 del regolamento, secondo cui, per ogni abbattimento, deve essere reimpiantato un albero sostitutivo, di specie e misure indicate dal servizio comunale Tutela Ambiente. Quindi dovrebbero essere oggetto di maggiore considerazione le alberature di più alto sviluppo, con chioma molto folta e pesante non bilanciata da un tronco troppo sottile e con radici strozzanti o di scarso potere ancorante, perciò incapaci di reggerne lo sforzo a fronte di vento o temporali violenti. Andrebbe valutata l’entità ingente dei danni e delle disgrazie, anche umane, che il loro crollo può produrre. In questi casi, la “verifica di stabilità, completa di analisi strumentali”, richiesta dal regolamento per stabilire se un albero è pericolante, non si conforma a un rischio di crollo adeguato ai nostri tempi climatici, quanto la perizia di un agronomo".