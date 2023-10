"Alberi e rami dentro al Montone"

Alberi e rami nel Montone. È la denuncia di alcuni cittadini preoccupati di Borgo Montone e San Marco a Lista per Ravenna. "La diga sotto è piena di tronchi che impedirebbero la chiusura della paratia – scrive LpRa, riportando le parole dei residenti –. Via Argine Sinistro Montone è pericolosa perché, nonostante il limite dei 50, le macchine vanno come dei missili, si sono fatti dei buchi che non accomodano e ci sono ancora alberi che penzolano. In un crollo si sono limitati a mettere un semaforo".