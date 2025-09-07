"Alberi fitti e molto alti, sono più deboli"

Massimiliano Costa, direttore del Parco del Delta del Po. Partiamo dalla pineta di Punta Marina, come mai così tanti pini a terra?

"In quell’area, ci sono un po’ più di alberi morti del normale perché i pini sono stati piantati molto fitti. Di conseguenza, sono cresciuti molto in altezza per cercare la luce. Essendo così alti, poi, tendono a indebolirsi e cadere più facilmente. È un normale diradamento di una foresta fitta, dove poi resistono solo quelli più forti e robusti. Il secondo motivo, poi, è la subsidenza".

Cosa comporta?

"A causa dell’intrusione del cuneo salino, cioè l’infiltrazione dell’acqua salata nel sottosuolo, gli alberi non pescano più acqua dolce, ma anche quella salata. Ecco perché ci sono più alberi morti. Lo stiamo riscontrando anche nelle pinete più interne come Classe e San Vitale, dove danno segni di sofferenza sia i pini sia le querce. Il cuneo salino è causato da tre fattori: la subsidenza, l’eustatismo marino, cioè l’innalzamento dei mari dovuto allo scioglimento dei ghiacciai, a sua volta causato dal cambiamento climatico e i lunghi periodi siccitosi. Quando non piove per mesi e non arriva acqua dolce verso il mare, l’acqua del male riesce a risalire meglio fiumi canali e zone umide (ingressione del cuneo salino), Nel 2022, ad esempio, il Po è risalito per 30 chilometri. Oltre a tutto questo ci sono scelte gestionali fatte secoli o decenni fa".

Quali scelte gestionali?

"Con le bonifiche di inizio ‘900, abbiamo prosciugato i bacini di acqua dolce vicino al mare, che fungono da protezione dal cuneo salino. Poi le dune, che funzionano come una grande spugna per l’acqua piovana. Il parco Marittimo, che punta anche a ricrearle, può avere un ruolo importante".

l.b.