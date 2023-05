Alberi Magici, libro e laboratori

L’associazione Lugo Music Festival presenta due nuovi appuntamenti all’interno del progetto Alberi Magici, già avviato nel 2022, volto alla promozione del patrimonio naturale del territorio della Bassa Romagna.

Dopo il successo riscosso dal laboratorio ‘Un anno tra gli alberi’, curato da Irene Penazzi e indirizzato ai più piccoli, che ha registrato il tutto esaurito, domani dalle 9 alle 12, alla Rocca estense di Lugo, le scuole elementari e medie partecipanti al progetto Alberi Magici saranno protagoniste di laboratori e di un forum sul tema, nell’ottica di un coinvolgimento e avvicinamento delle nuove generazioni all’importanza della tutela e valorizzazione del territorio naturale. Alle 17.30 dello stesso giorno, alla biblioteca Trisi (piazza Trisi 19), alla presenza delle istituzioni e delle scuole si terrà la presentazione del libro ‘Memorie di giganti verdi – Racconto degli Alberi Monumentali d’Italia dell’Emilia-Romagna’, a cura di Rosella Ghedini e Carlo Tovoli, Settore Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna.

Sabato 13 maggio, l’intera cittadinanza potrà partecipare alla presentazione della mappa del nuovo itinerario di alberi monumentali presenti nei nove Comuni della Bassa Romagna, che si terrà presso il Salone estense della Rocca dalle 11 alle 12. Sarà una occasione importante per ribadire nuovamente l’importanza del conoscere il nostro territorio attraverso gli alberi monumentali e l’importanza di valorizzarli come beni di un patrimonio naturale comune. All’evento interverranno Fabio Falleni, responsabile ufficio Promozione del paesaggio e della natura – Settore Patrimonio culturale – Direzione Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese - Regione Emilia-Romagna, Nicola Pasi, sindaco referente per il Turismo nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e Alberto Sartor, coordinatore dell’Ufficio di Promozione Turistica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’ingresso è gratuito. Info. www.lugomusicfestival.org.