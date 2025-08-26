Alberi simbolo della località: "Cementificare meno e diversificare le specie""

Renato Lombardi è un profondo conoscitore della storia di Milano Marittima ed ex dirigente del Comune di Cervia. Quali sono oggi le condizioni della pineta e dei pini che la caratterizzano e come stanno i pini del territorio cervese, perché queste devastazioni sono così frequenti? Lombardi spiega come "in passato, eventi catastrofici fossero rari e isolati: basti pensare al devastante uragano che colpì la pineta il 22 luglio 1880, quando la zona era poco urbanizzata e la pineta molto più estesa. Oggi, però, si assiste a una frequenza sempre maggiore di fenomeni climatici estremi – come dimostrano gli episodi del 2019, 2023 e 2025 – segno evidente di un cambiamento climatico che incide profondamente sul territorio".

I pini hanno una loro peculiarità. "Questi alberi – continua Lombardi – possiedono un fittone principale che si estende in profondità, accompagnato da numerose radici orizzontali che garantiscono stabilità e permettono alla pianta di assorbire acqua e nutrienti. Tuttavia, l’urbanizzazione crescente ha ridotto lo spazio per il naturale sviluppo dell’apparato radicale, compromettendo la stabilità degli alberi e aumentando il rischio di caduta, soprattutto quando le radici vengono danneggiate, ad esempio durante lavori di costruzione o manutenzione. È altrettanto vero che, con eventi climatici di tale portata, i pini cadono a centinaia anche in pineta dove la cementificazione non c’è".

Pare quindi che non ci sia una causa ma una serie di concause sulle quali iniziare a ragionare. La pineta, storicamente, rappresentava un vero e proprio bacino di risorse per Milano Marittima: le pigne e i pinoli venivano raccolti e fatti essiccare alla Casa delle Aie, luogo emblematico nato proprio grazie all’attività legata alla pineta.

"Purtroppo – prosegue Renato Lombardi – la presenza crescente di malattie e parassiti, come la processionaria, ha reso sempre più difficile la produzione delle pigne e la raccolta dei pinoli, alterando profondamente il ruolo economico e sociale della pineta per la città. Dagli anni ’80 è stato avviato un processo di recupero, in parte dovuto alla necessità di ricostruire la pineta decimata durante la Seconda guerra mondiale, quando l’area fu utilizzata per la costruzione di un aeroporto. Tuttavia, nuove complicazioni sono sorte con la diffusione di malattie e parassiti che hanno colpito ulteriormente la vegetazione".

Guardando al futuro, lo storico ed ex dirigente propone alcune strategie per salvaguardare l’identità di Milano Marittima e rendere la pineta più resistente agli eventi estremi "ridurre la cementificazione, diversificare le specie arboree e adottare criteri di sviluppo urbano sostenibili, in linea con la visione di Cervia città giardino nata nel 1912".

Secondo Lombardi, solo attraverso un attento studio e un intervento equilibrato sarà possibile trovare soluzioni efficaci che proteggano la tradizione storica e l’unicità della pineta, garantendo al tempo stesso sicurezza e sostenibilità per le generazioni future.