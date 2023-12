Alberi tagliati a Villa Baccarini. Assolto il giardiniere: "Nessuno sapeva della tutela"

Al giardiniere incaricato di effettuare quelle potature non era stato detto che si trattava di alberi inseriti nel contesto di un parco sotto tutela dei Beni paesaggistici. Né, ad ogni modo, sarebbe spettato a lui chiedere alla Soprintendenza le necessarie autorizzazioni, semmai all’Asp di Russi, Cervia e Ravenna. Da qui la sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato“, pronunciata dal giudice Tommaso Paone, a carico del giardiniere, che si era ritrovato a processo dopo essersi opposto a un decreto penale di condanna. Se scempio ci fu, insomma, non fu per colpa sua. Il caso è quello degli alberi nel parco di Villa Baccarini, che a Russi nel 2021 fece molto rumore. A dare il via all’indagine fu l’esposto alla Soprintendenza dell’allora presidente della Pro Loco, trasecolato alla vista di tagli anomali nel parco di una villa che ha più settant’anni e per questo è sotto tutela. Durante il processo è emerso che quei lavori furono fatti senza la necessaria autorizzazione, inoltre quelle che avrebbero dovuto essere semplici potature, furono in realtà "abbattimenti e capitozzature". Così, nel settembre 2021, la Procura delegò un sopralluogo congiunto di carabinieri e Soprintendenza per fare chiarezza su quei tagli vigorosi operati su tigli, querce, un tasso e un acero campestre.

La difesa dell’imputato, con l’avvocato Barbara Sedioli, ha fatto leva su diversi aspetti. Anzitutto, il carattere di urgenza con cui al giardiniere fu chiesta la sua opera per la presenza di rami rotti e sporgenti dopo un fortunale. In secondo luogo, in quanto beni immobili, al pari della villa che circondano, per essere tutelati ai sensi della legge sui beni paesaggistici quegli alberi avrebbero dovuto avere più di 70 anni, ma così non è. Ad essere tutelati sono parco e villa. Altrimenti, per paradosso, anche semplici tagli del prato o delle siepi a loro volta dovrebbero essere soggette ad autorizzazione. Altro elemento di rilievo, sempre in chiave difensiva, il fatto che nessuno, ad eccezione della Soprintendenza, fosse al corrente che si andava ad agire in un contesto sotto tutela: non lo sapeva l’Asp, non lo sapeva il Comune. In concorso col giardiniere era stato colpito da decreto penale di condanna (4800 euro) anche il presidente dell’Asp – Azienda servizi alla persona – che aveva ritirato l’opposizione di fatto accettandola.

Lorenzo Priviato