Alberi tagliati per errore Azimut si scusa e rimedia Ripiantati venti oleandri

Piccoli e acerbi, alcuni erano passati inosservati, seminascosti tra la vegetazione cresciuta alta e rigogliosa. E così erano stati tagliati assieme all’erba. Nei giorni scorsi gli arbusti lungo la ciclabile che porta dalla città a Punta Marina erano stati al centro di un dibattito a causa di un incidente. Diversi tra i giovani alberi infatti, piantati negli ultimi anni da tanti cittadini grazie a un’iniziativa promossa da Legambiente per rendere più verde il percorso ciclabile che porta al mare, sono stati tranciati per sbaglio da Azimut durante le operazioni di sfalcio dell’erba. Ora l’azienda, per rimediare al danno, ha provveduto a ripiantumare 20 giovani oleandri lungo la ciclabile.

"In data 29 giugno 2023 Azimut S.p.A., in collaborazione con il Comune di Ravenna, ha provveduto alla messa a dimora di 20 arbusti di oleandro – si legge in una breve nota scritta dall’azienda – presso l’area verde che costeggia la pista ciclabile di via Canale Molinetto verso Punta Marina. Nella stessa giornata è stata eseguita la prima irrigazione. Azimut S.p.A. proseguirà, sino al termine della stagione estiva, con l’esecuzione degli interventi di manutenzione e irrigazione degli arbusti messi a dimora". Insomma, impossibile dimenticarsi dei giovani alberi in futuro.

È la conclusione di una piccola diatriba che era scattata all’indomani delle operazioni di sfalcio, quando Legambiente si era accorta del danno fatto ed era insorta online denunciando l’accaduto: "Un progetto di tutti – aveva scritto il circolo ravennate Matelda su Facebook –, in parte vanificato da una disattenzione difficilmente spiegabile, visto che le piantine erano già state messe a dimora da un paio di anni. Ora ci auguriamo che le promesse di ripristino vengano mantenute..."

E Azimut è stata effettivamente di parola: le piantine sono presto tornate dov’erano.