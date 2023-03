"Alberi ‘vestiti’ all’uncinetto E sono nate belle amicizie"

I preparativi si sono protratti fino alla mattinata di ieri. "Perché – spiegano le signore che hanno realizzato gli abiti per i 12 gelsi che fronteggiano la chiesa di Villanova di Bagnacavallo in occasione dell’8 marzo – un conto è vedere l’opera sul tavolo, un altro è vederla indossata". Così bretelle e altri particolari, aggiunti per rendere ancora più esclusiva l’iniziativa pensata per valorizzare festa e frazione, sono stati realizzati a poche dall’inaugurazione avvenuta ieri pomeriggio alla presenza della vice sindaca di Bagnacavallo, Ada Sangiorgi. "È stata una esperienza bellissima" raccontano le volontarie che hanno personalizzato le creazioni indicando il loro nome sulle medaglie in legno a completamento della frase ‘fatto con amore’, incisa con l’aerografo dal campione paralimpico originario di Villanova, Marco Galassi. "All’inizio abbiamo pensato di vestire gli alberi in modo alternato, uno si e uno no. Poi – continuano – le adesioni, anche grazie al passa parola, sono aumentate e il gruppo è diventato importante al punto da poterli rivestire tutti". Il lavoro di gruppo è servito a creare nuovi legami, a far sentire ancora più a casa una signora ucraina, rifugiata a Villanova e a intensificare il senso di comunità che la frazione sta sempre più rafforzando grazie alle tante iniziative messe in campo dall’associazione ‘Gente che posto!’ in collaborazione con il centro sociale ‘Il Senato’. Ognuna delle partecipanti ha realizzato un progetto proprio, come se si trattasse di un vero e proprio abito pensato non solo per forme femminili ma anche per quelle maschili. Il "cappotto", ad esempio, con tanto di bavero e bottoni richiama una foggia maschile, mentre altri caratterizzati da stringhe e scolli richiamano sicuramente l’idea del femminile.

"È un’iniziativa bellissima – sottolinea la vice sindaca Ada Sangiorgi –, un esempio di come si riescano a fare cose importanti con piccoli investimenti restituendo il senso della comunità". Le creazioni resteranno sugli alberi fino al prossimo ottobre. "Ora ci stiamo già attivando per altri progetti – raccontano le volontarie, alcune delle quali non tenevano un uncinetto in mano da tempo ed ora non vogliono più separarsene –. Non sappiamo ancora se avremo i permessi perché si tratta di un area privata, ma vorremmo tanto poter realizzare dei fiori all’uncinetto con tanto di steli da mettere sulle transenne che delimitano l’area dismessa del vecchio cinema di fronte al bar Sport". Il prossimo step sulla via della riqualificazione di Villanova è lo sviluppo della seconda tranche dell’altra importante iniziativa che ha permesso di realizzare dei murales a tema su muri delle case e che a breve sarà ampliata da nuove opere.

Monia Savioli