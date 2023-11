Albero cade su automobile

A Faenza domenica sono state diverse le chiamate ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Locale per il vento. La caduta di rami e fusti ha comportato interventi in via Silvio Pellico e in via Gobetti. Una recinzione è stata divelta anche in via Leonardo da Vinci. I danni più ingenti però si sono verificati in via Zambrini dalla parte opposta al marciapiede in cui sorge la scuola elementare Tolosano. Qui un grosso albero si è abbattuto su alcuni veicoli parcheggiati nel primissimo pomeriggio. Fortunatamente nessuna persona è stata coinvolta.