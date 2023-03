Albero caduto in via Selice Ripristinata la viabilità

È stata ripristinata intorno alle 3 di domenica notte la viabilità lungo un tratto della strada provinciale 610 Selice compreso tra Conselice e Lavezzola. Chiusura che era avvenuta in seguito alla caduta sulla sede stradale, a causa di forti raffiche di vento in concomitanza al transito di un veloce perturbazione, di un grosso pioppo avvenuta nei pressi del chilometro 4, poco dopo la cosiddetta ‘curva del ponte rosso’, alle porte di Lavezzola. Sul posto, allertati da alcuni utenti in transito (non si sono per fortuna registrate conseguenze a persone), intorno alle 19.30 erano intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo e successivamente i loro colleghi della centrale operativa di Ravenna, questi ultimi giunti con l’autoscala e la gru. Presenti inoltre i carabinieri e il personale della Polizia Locale della Bassa Romagna, che hanno presidiato gli incroci e provveduto a regolare la circolazione. In loro supporto hanno operato anche i volontari del gruppo comunale di Protezione Civile di Conselice. L’interruzione del traffico ha riguardato il tratto della Selice compreso tra l’inserzione con via Gardizza e quello con la provinciale ’Bastia’.

Sul posto era presente anche il sindaco di Conselice, Paola Pula, che nella mattinata di ieri, oltre a comunicare il ripristino della circolazione, ha ringraziato vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari del gruppo comunale di Protezione Civile.

lu.sca.