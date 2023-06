Alberto Cassani e ’La Bomba’ Il libro al Parco delle Lavandaie

La rassegna ’AperiTrisi’ si conclude con un appuntamento d’eccezione al parco delle Lavandaie a Lugo. Alle 21 ci sarà la presentazione del terzo romanzo dello scrittore ravennate Alberto Cassani, “La Bomba” (Baldini+Castoldi editore), con il sindaco Davide Ranalli e la direttrice della Trisi Maria Chiara Sbiroli che dialogheranno con l’autore. Questa la storia: siamo in una città di provincia dove il sindaco è una donna giovane, single e di origini straniere. In tempi normali nulla turberebbe l’ordinario corso delle cose: ognuno continuerebbe a pensare ai fatti propri e la politica a gestire il potere secondo rituali consolidati.

Ma qualcosa si è rotto nel normale scorrere degli eventi. Ed è in quel preciso momento che la minaccia della bomba fa la sua irruzione. Tutto parte da alcuni messaggi anonimi rivolti alla sindaca, con cui un aspirante bombarolo lancia un ultimatum: la sindaca ha trenta giorni per decidere, o si ritira dalla politica o la bomba scoppia. Sembra uno scherzo, ma non lo è.