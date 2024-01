Alberto Cassani riconfermato nella Commissione per il teatro

Riconferma prestigiosa per l’ex assessore comunale Alberto Cassani, che anche per il triennio 2024-2026 farà parte della Commissione consultiva per il teatro. Cassani ha lavorato per questo organo già nel 2022-2023. Fanno parte della Commissione consultiva sette persone, quattro di nomina ministeriale, le restanti tre (tra queste c’è Cassani) indicate dalla Conferenza unificata, della quale fanno parte Regioni, Province e Comuni. "La commissione – spiega Cassani, che come gli altri componenti lavorerà gratuitamente; è previsto solo il rimborso spese per le trasferte a Roma – esamina tutte le domande di finanziamento presentate da teatri e compagnie teatrali. Nel 2023 ne abbiamo vagliate un migliaio. Di quelle nuove, cioè presentate per la prima volta da teatri e compagnie, ne sono state approvate circa il 40%". Alla luce del lavoro che sta svolgendo, Cassani ritiene che il mondo del teatro sia "in fermento. Faccio questa valutazione proprio in base al numero di richieste di finanziamento presentate alla commissione". Certo, c’è da considerare che "venivamo dagli anni della pandemia", quando tutto il mondo della cultura si è sostanzialmente fermato, ma ora le cose sono ripartite. "Sì, il mondo del teatro è molto vitale e spero continui ad esserlo. Lo ritengo uno degli strumenti più importanti per costruire un pensiero critico rispetto all’esistente. C’è poi molta vitalità anche rispetto all’offerta e, aggiungo, c’è un’ottima risposta del pubblico, specie di quello più giovane". La nomina della commissione è avvenuta con un decreto firmato dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Oltre a Cassani fanno parte della commissione Alessandro Massimo Maria Vogliono (presidente), Marco Lepre, Luigi Rispoli, Gianpaolo Savorelli, Angelo Pastore e Carmelo Grassi.