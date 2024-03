Alberto Pagani spiega com’è cambiata l’intelligence dopo la guerra fredda

Alle 15.30, presso il Mar in via di Roma 13, l’Università ’Bosi Maramotti’ per la formazione degli adulti organizza una conferenza sul tema ’Da 007 alla cyber security. Intelligence dopo la fine della guerra fredda’. Ne parlerà Alberto Pagani, esperto del tema. L’intelligence e la sicurezza, sempre più importanti in un mondo globale, complesso e caotico come quello attuale, sono molto diverse da quelle che ci eravamo abituati a pensare durante la ’guerra fredda’. Oggi tutto viaggia sul filo della tecnologia, di strumenti e sistemi digitali che possono ed hanno un potere enorme, non solo con conseguenze strettamente militari, ma che possono sconvolgere la vita di intere nazioni. L’incontro di oggi tenderà a fare chiarezza sul tema.