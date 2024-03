Alberto Saietti, quando l’arte torna a casa

Il Palazzo Rasponi dalle Teste di Ravenna ospiterà dal 23 marzo al 12 maggio la mostra ‘Alberto Salietti pittore’ dedicata ad un artista assai conosciuto non solo in ambito locale, ma a livello nazionale, perché è stato uno degli artisti più significativi del secolo scorso, Nato a Ravenna nel 1892 e deceduto a Chiavari nel 1961, Salietti , pur avendo trascorso buona parte della sua vita in varie città italiane, soprattutto in ambito milanese e ligure, è sempre stato molto legato alla sua città d’origine ed stato un importante punto di riferimento sia come pittore ma anche come incisore, mosaicista e affreschista per molti pittori romagnoli, in particolare nel periodo fra le due guerre.

Ricordare la figura di Salietti, dopo un periodo di oblio, vuol essere non solo un omaggio ad un grande artista, ma anche perché è stato uno dei fondatori del ‘Novecento Italiano’ e le sue opere si trovano in importanti gallerie nazionali di Firenze, Milano, Roma, Torino, Berlino, Zurigo, Mosca, Parigi e in tante altre. Un’opera di Salietti fu acquistata anche dal noto imprenditore Giuseppe Verzocchi per la sua famosa collezione conservata nella Pinacoteca Civica di Forlì e un’altra opera ‘Ritratto di Signora’ fa parte della Pinacoteca del Mar di Ravenna.

Alberto Salietti si era formato all’Accademia di Brera a Milano poi, tra il 1920 e il 1952, partecipò a ben 14 Biennali d’Arte di Venezia e, nel 1927, fu tra i fondatori, assieme a Sironi, Carrà, Tosi, Funi, Marussig e Bernasconi, del ‘Gruppo dei sette pittori moderni’. I temi principali delle opere esposte nell’attuale mostra sono: Ritratti, Interni con figura, Paesaggi, Nature morte, scelte fra le tante inedite che fanno parte del collezionismo di Ravenna. Non solo opere pittoriche, ma per completare la conoscenza di Alberto Salietti, nelle sale del palazzo sono esposti anche sei suoi ‘Diari pittorici’ realizzati dall’artista fra il 1935 e il 1960 che contengono le sue riflessioni di vita e di arte. Ad arricchire la mostra è allestito il progetto fotografico ‘Ravenna Bella’ appartenente al fondo fotografico della biblioteca classense e riferito al primissimi anni del Novecento , quelli in cui Salietti iniziò il suo straordinario percorso di pittore.

La mostra, a cura di Claudio Castellini e Paolo Trioschi, è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune, Mar - Museo d’Arte della città di Ravenna in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Chiavari, Società Economica Chiavari, Associazione culturale ‘Tecnica Mista’ di Chiavari, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Cassa di Risparmio di Ravenna.

L’esposizione sarà visitabile in ogni giorno feriale, dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19. Sabato, domenica e festivi, dalle 11 alle 19. Chiusura il lunedì. L’ingresso è gratuito. Per informazioni: IAT Ravenna 0544.35404.

Rosanna Ricci