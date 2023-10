Albinea dona a Casola un fuoristrada

Domenica si è svolta a Casola Valsenio la cerimonia di sottoscrizione di un patto di amicizia tra il sindaco Giorgio Sagrini e Nico Giberti, sindaco del comune reggiano di Albinea, contemporaneamente alla donazione da parte della comunità albinetana al Comune di Casola di un Suzuki Jimny 4x4. La cerimonia si è svolta alla presenza del prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, di una delegazione di Albinea e di molti casolani che hanno accolto calorosamente gli ospiti. La donazione del mezzo e la firma del patto che instaura ulteriori rapporti tra le associazioni dei due Comuni sono il risultato di relazioni nate alcune decine di anni fa che si sono via via allargate e consolidate, fino allo slancio di solidarietà in occasione delle frane che hanno colpito il territorio casolano, concretizzatosi nella donazione da parte di Albinea di un mezzo del valore di 28mila euro. "Il veicolo – ha detto il sindaco Giberti – è stato acquistato attraverso una grande raccolta fondi che ha coinvolto l’amministrazione, le associazioni e singoli cittadini. L’idea di concentrare gli aiuti post alluvione su questo veicolo è nata da un confronto tra i Comuni avvenuto in una visita all’indomani dell’alluvione della primavera scorsa".

Si è poi proceduto alla firma del ’Patto di amicizia’ tra i due Comuni alla presenza, in veste di ‘notaio’, del prefetto De Rosa. Beppe Sangiorgi