Albo gestori ambientali. Le iscrizioni fino al 15 giugno

Tutte le aziende iscritte all’Albo Gestori Ambientali erano tenute al pagamento, entro il termine del 30 aprile, del diritto annuo di iscrizione. In caso di mancato pagamento, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo deliberano i provvedimenti di sospensione, che hanno decorrenza dal 15 giugno e vengono notificati alle aziende interessate tramite Pec. Per evitare la sospensione, è quindi necessario che le imprese effettuino il pagamento entro il 15 giugno. In questo modo la sospensione dell’iscrizione all’Albo non si attiva. Per info e approfondimenti, contattare gli addetti del Servizio Ambiente di Confartigianato della provincia di Ravenna.