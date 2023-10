Albo nazionale gestori ambientali: decadenza responsabili

Confartigianato informa che una recente circolare (la n. 3 del 10 ottobre 2023) pubblicata sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali chiarisce che un‘impresa il cui responsabile tecnico non abbia superato le verifiche di aggiornamento dopo il 16 ottobre 2023 potrà continuare ad operare per 90 giorno (termine ultimo fino al prossimo 15 gennaio 2024) nel corso dei quali il legale rappresentate assumerà le funzioni del responsabile tecnico. Trascorso il termine, in assenza di comunicazioni, partirà la procedura di cancellazione dall’Albo in capo alla sezione regionale. Ulteriori informazioni e dettagli sono pubblicati sul sito internet di Confartigianato www.confartigianato.ra.it.