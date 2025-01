Albonetti (Lega) lascia il consiglio comunale. A breve saranno formalizzate anche le dimissioni del presidente Niccolò Bosi, eletto in Regione

Alvise Albonetti ha deciso di lasciare il consiglio comunale. La conferma arriva dalla Lega: il capogruppo ha formalizzato ieri le proprie dimissioni, dovute, come anticipato ai colleghi, a motivi lavorativi che gli impediscono di dedicare alla politica le risorse sufficienti in termini di tempo. A subentrargli come consigliere sarà a quanto pare uno fra Romano Gaddoni – il più votato fra i non eletti – e Stefano Montefiori, pronto a entrare in consiglio qualora il primo non accettasse. Il ruolo di capogruppo della Lega andrà invece automaticamente ad Andrea Liverani, già consigliere regionale per cinque anni, in quanto ‘consigliere anziano’, vale a dire candidato più votato fra quelli che attualmente compongono il gruppo consigliare leghista. Un boccone amaro per la dirigenza leghista romagnola, il cui segretario Morrone ha col tempo più volte trovato motivi di scontro con Liverani e con buona parte della Lega faentina. Le dimissioni di Albonetti seguono di poche settimane quelle del civico Massimo Zoli, esponente di Progetto civico faentino: a subentrargli sarà Walter Guidi o Mattia Savini, secondo e terzo dei votati tra le fila di quella che nel 2020 era la lista civica ‘Per Faenza’; la segreteria del consiglio deve ancora consultare i candidati. Nelle prossime settimane formalizzerà le proprie dimissioni anche lo stesso presidente del consiglio comunale Niccolò Bosi, complice l’elezione in Assemblea regionale e le difficoltà, in termini di tempo, nel ricoprire i due ruoli. A subentrargli sarà con ogni probabilità il giovane Andrea Fortini.

f.d.