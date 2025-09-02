Alcol al volante: ritirate tre patenti. Sanzioni salate per il cellulare

Nel corso del week-end i carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli lungo le vie principali di comunicazioni di tutto il territorio di competenza, soprattutto nelle ore serali e notturne, impiegando 68 pattuglie nell’arco dell’intera fine settimana.

Il servizio, oltre a consentire di controllare 225 autovetture e 300 persone, ha permesso ai militari del Norm di ritirate tre patenti ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolico superiore al limite consentito. Nel primo caso i carabinieri hanno notato un’auto che procedeva ad elevata velocità. Dopo un breve inseguimento, il veicolo è stato fermato e il conducente è stato sottoposto a etilometro: è emerso un valore di alcolemia di ben cinque volte superiore a quello consentito. Per tale motivo l’uomo è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza; la patente gli è stata immediatamente ritirata ed è stato anche sanzionato per eccesso di velocità con la decurtazione complessiva di 15 punti dalla patente.

Stesso tasso alcolemico è stato riscontrato a un altro automobilista alla guida di un’auto di grossa cilindrata, notato procedere a zig-zag su una principale arteria stradale e subito fermato. Anche in questo caso il conducente è stato denunciato e la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.

Inoltre gli stessi militari hanno elevato contravvenzioni a una persona che durante la guida facevano uso di telefono cellulare, con la conseguente decurtazione di 5 punti dalla patente. A un altro giovane, sorpreso alla guida con tasso alcolemico di poco superiore a quello consentito, gli è stata ritirata la patente con la prevista decurtazione di 10 punti.

I controlli dei carabinieri, finalizzati a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, nonché le violazioni al codice della strada, continueranno anche nei prossimi giorni e interesseranno i principali centri abitati del lughese.