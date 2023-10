Alcol alla guida. Due su 136 trovati positivi

In previsione della giornata in memoria delle vittime della strada, che si celebrerà il 19 novembre, è stata organizzata dalla Polizia di Stato un’intensa campagna di prevenzione stradale e di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione. Sabato notte sono stati predisposti mirati servizi di controllo delle condizioni psicofisiche dei conducenti. Oltre alle normali pattuglie di vigilanza stradale, sono stati predisposti ulteriori 7 equipaggi, tutti dotati di etilometri e precursori, oltre ad una pattuglia della Squadra Cinofili della Polizia di Stato e un’autoambulanza della Croce Rossa Italiana con a bordo un medico della Polizia. Le pattuglie, dislocate presso il casello autostradale di Ravenna e nelle vicinanze dei luoghi di divertimento della provincia, nella sera e nella notte tra venerdì e sabato hanno fermato e controllato 136 veicoli, due conducenti sono risultati positivi all’alcoltest.

Un automobilista aveva un tasso superiore a 0,5 gl, il secondo superiore a 1,0 gl; per entrambi si è proceduto al ritiro della patente e per quest’ultimo è scattata la denuncia penale. Sempre in chiave preventiva, i servizi mirati della Polizia Stradale proseguiranno nel corso delle prossime settimane, accompagnati da attività di sensibilizzazione rivolte specialmente ai giovani in un’ottica di educazione stradale.