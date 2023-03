Alcol e droghe a minorenne Indagato l’amico di famiglia Ma anche il padre è nei guai

Si era ritrovata da minorenne in mezzo a due situazioni a dir poco delicate. Da una parte il padre, verso il cui comportamento la ragazzina aveva poi in larga parte ritrattato sostenendo di essere stata in realtà succube dei cattivi consigli del terzo protagonista della vicenda. E dall’altra appunto, un amico di famiglia di tanti anni più grande di lei, diventato un paio di anni fa suo amico particolare e confidente. Una vicenda che nelle mani dell’accusa si era sdoppiata: il genitore indagato a Ravenna per violenza sessuale aggravata dall’età della figlia (all’inizio lei aveva 11 anni). E l’amico particolare indagato a Bologna, sede di competenza del reato contestato: cioè, oltre alla cessione di droga alla ragazzina, anche la dentezione di materiale pedopornografico.

Nel primo caso, dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm Angela Scorza, l’imputato, un ravennate, oggi comparirà davanti al gup Corrado Schiaretti. Non è escluso che possa decidere di percorrere la strada di un rito alternativo. Nel frattempo proveremo a ricostruire la vicenda, a partire dalla contestazione mossa dalla procura. E cioè per almeno cinque anni il padre avrebbe abusato della figlia. Singolare l’origine del procedimento: perché a farsi avanti con la polizia, erano stati i genitori della ragazzina dopo avere trovato sul suo cellulare video ambigui relativi a quell’amico di famiglia di mezza età. E l’apposita sezione della squadra Mobile, si era messa da subito al lavoro sequestrando cellulari e computer e comunicando il tutto per competenza alla Dda bolognese (pm Giampiero Nascimbeni). A questo punto durante un’audizione, la minore aveva raccontato dei presunti abusi subiti dal padre, alimentando il conseguente fascicolo. Salvo poi in buona parte fare marcia indietro. In ogni caso, le sorprese investigative maggiori erano arrivate dagli accertamenti sull’amico di famiglia: era emerso che lui aveva avvicinato la ragazzina ad alcol e droghe; che in particolare le faceva usare cocaina per infonderle coraggio e che nel dicembre 2021 – quando la giovane si trovava in questura per raccontare del padre –, lui era fuori ad aspettarla: a un certo punto si era addirittura avvicinato allo sportello di un ufficio specificando che voleva chiedere l’affidamento della minore dato che lei in quel momento stava denunciando i genitori.

In quanto alla giovane, stretta in quella morsa di emozioni, davanti alla psicologa aveva manifestato posizioni contraddittorie parlando in maniera alterna (prima negativa e poi positiva) del rapporto con i genitori; raccontando di quando loro le avevano trovato cocaina in camera e alla fine riferendo dei presunti abusi. In questa storia, figura anche un investigatore privato: è quello che i genitori, legittimamente preoccupati, avevano ingaggiato per ricevere una mano. E dalla successiva estrapolazione delle chat, erano emersi particolari a dire poco strani: ovvero l’uomo avrebbe creato un finto profilo con l’identità di un giovane milanese attraverso il quale scambiare foto anche in chat a tre con la minore (dove cioè lui aveva due identità). Non solo: era riuscito a creare il profilo di una ragazza migliore amica del ragazzo di Milano attraverso cui fare chat a quattro (ma con tre identità era sempre lui). Da ultimo, secondo quanto emerso nelle indagini, con le chat, l’uomo potrebbe avere adescato un’altra minore ancora.

Andrea Colombari