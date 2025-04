Alcol nell’acqua delle colleghe. Condanna doppia a quella richiesta

È stato condannato a un anno, il doppio della pena chiesta dalla Procura (sei mesi), il 43enne che nel maggio del 2019 avrebbe versato alcol etilico nelle bottigliette d’acqua di alcune colleghe, in particolare di una donna che in seguito accusò malesseri e fu costretta a rimanere a casa dal lavoro per dodici giorni. L’uomo, ex dipendente di una grossa impresa di costruzioni meccaniche di Castel Bolognese, poi licenziato, era accusato di lesioni personali. Il giudice, Tommaso Paone, non ha concesso la sospensione della pena, in quanto l’imputato aveva un precedente.

Diversi testimoni, sentiti nel corso del processo, avevano confermato l’accusa, uno di questi lo aveva visto manomettere le bottigliette. Non di tutti i colleghi, ma di quelle delle donne. L’acqua, dopo l’aggiunta della sostanza, assumeva una colorazione giallognolo verdastra. Il motivo di cosa lo spingesse a tanto è rimasto oscuro. Il 43enne, pure ammettendo l’accaduto, non ha mai fornito una spiegazione logica, lasciando supporre un possibile scherzo di cattivo gusto o una ritorsione.

La lavoratrice che si assentò per dodici giorni a causa dei malesseri aveva accusato disturbi il 27 maggio 2019. Quando il responsabile di quella alterazione dell’acqua fu scoperto compiere questi gesti, venne immediatamente licenziato, un provvedimento che inizialmente il sindacato tentò di impugnare, ma senza successo. Su indicazione di un responsabile aziendale per la salute, venne incaricata una ditta specializzata per analizzare la bottiglietta d’acqua incriminata. I risultati delle analisi confermarono la presenza di tracce di alcol etilico.

La difesa dell’imputato, rappresentata dall’avvocato Paolo Giorgi, chiedeva l’assoluzione, in primo luogo per una questione tecnica legata al fatto che la segnalazione da parte della lavoratrice sarebbe stata un esposto e non una formale denuncia, configurando un difetto di querela. Ma, soprattutto, il difensore aveva sollevato dubbi sulla validità dei certificati medici presentati a giustificazione dei giorni di malattia della donna, sostenendo che le proroghe non fossero accompagnate da diagnosi specialistiche e che la stessa soffrisse già di una patologia cronica preesistente. Le motivazioni della sentenza saranno depositate tra 90 giorni.

Lorenzo Priviato